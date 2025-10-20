Marco Asensio, Kadıköy'de siftah yaptı!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerken Marco Asensio performansıyla alkış aldı.
Bu sezon 2. golünü atan Asensio, Kadıköy'de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.
Kendi pozisyonunda oynayan Sarı-Lacivertli oyuncu topla 50 kez buluştu. Yüzde 83'lük isabetli pas oranı yakalayan İspanyol oyuncu 2 isabetli şut attı. Yıldız futbolcunun 1 şutu da direkten döndü.
HER GEÇEN HAFTA DAHA İYİ
Asensio performansıyla büyük beğeni alırken her geçen hafta daha iyi bir grafik çizmeyi başardı.
