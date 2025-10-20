20 Ekim
Marco Asensio, Kadıköy'de siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio Kadıköy'de ilk golünü attı. Bu sezon 2. golüne ulaşan Asensio performansıyla dikkat çeken isimdi.

Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerken Marco Asensio performansıyla alkış aldı.

Bu sezon 2. golünü atan Asensio, Kadıköy'de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kendi pozisyonunda oynayan Sarı-Lacivertli oyuncu topla 50 kez buluştu. Yüzde 83'lük isabetli pas oranı yakalayan İspanyol oyuncu 2 isabetli şut attı. Yıldız futbolcunun 1 şutu da direkten döndü.

HER GEÇEN HAFTA DAHA İYİ

Asensio performansıyla büyük beğeni alırken her geçen hafta daha iyi bir grafik çizmeyi başardı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
