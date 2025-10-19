19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-190'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Marco Asensio'dan İsmail Yüksek açıklaması!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK" 

Asensio, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım attığım gol, gelecekte diğer gollerimi getirir." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ FENERBAHÇE'Yİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİREBİLMEK"

Takımın hedeflerinden bahseden İspanyol futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Amacımız, Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirebilmek. Ben de katkı sağlamak, en iyimi göstermek istiyorum. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Hedefimiz lig şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin hak ettiği şey bu." şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI 

Takım arkadaşlarının performansına da değinen Asensio, "İsmail iyi bir maç çıkardı. Sadece İsmail özelinde değil, kolektif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif ve ofansif olarak takım halinde yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Herkesin amacı Fenerbahçe'yi iyi noktaya getirmek. Bunun için çok çalışacağız ve çok iyi yerlere geleceğiz." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
