Marco Asensio'dan fiziksel durumu için açıklama!

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"ANALİZ EDİP GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Asensio, "Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız." dedi.

Fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol futbolcu,dedi.