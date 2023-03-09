Marcao'nun geri dönüş tarihi belli oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcao'nun geri dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marcao'nun geri dönüş tarihi belli oldu
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09 Mart 2023 18:24
Sevilla'nın Brezilyalı stoperi Marcao, sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Brezilyalı stoper Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon 30 resmi maçta takımından uzak kalmıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre; yaklaşık 5 aylık sakatlık sürecinin ardından takıma dönmeye hazırlanan Marcao'nun, 1 Nisan'da oynanacak olan Cadiz maçında sahada yer alabileceği ifade edildi.

Sezon başında 12 milyon euroya Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 maçta forma giyebildi.



 
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