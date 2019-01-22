İLK MAÇINDAKİ PERFORMANSI

"DÜNYA ÇAPINDA TANINAN BİR TAKIMDAYIM"

"MARCAO ÇOK DOĞRU YERLERE OYNUYOR"

Chaves'e verilen 4 milyon Euro bonservis bedeli tartışılan Marcao, 3.5 yıl sözleşme imzaladığı G.Saray'da sezon sonuna kadar 400 bin Euro alacak.2019- 20 sezonu için sözleşmesinde 800 bin Euro yazan Brezilyalı stopere maaşı 10 ayda 80 bin Euro taksitlerle ödenecek. Marcao'nun Chaves'teki aylık maaşının 14 bin Euro olduğu öğrenildi.Portekiz'de yıllık 140 bin Euro olan ücretini 6 katına çıkaran Marcao ilk maçında Ankaragücü karşısında sınıfı geçen bir performans sergiledi.Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederken yeni transfer Marcao görücüye çıktı. Chaves'ten transfer edilen Marcao, Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalırken, dikkat çekici bir performans sergiledi. Marcao, mücadele 117 kez topla buluşurken %91,5'lik isabetli pas yüzdesiyle oynadı. Brezilyalı oyuncu 7 hava topunun 4'ünü kazanırken, 11 ikili mücadeleden de başarıyla çıktı.Galatasaray'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Marcao, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkarmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Tugay Kerimoğlu ise Marcao'nun ilk maç performansını şu şekilde değerlendirdi; "Marcao oyunun içinde olmaya çalışıyor. Çok doğru yerlere oynuyor. Basit oynaması gereken yerlerde de olumlu pasları var. Sadece bu maçı ölçü olarak almayalım ama olumlu sinyaller verdi