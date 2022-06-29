Marcao anlaştı! Galatasaray'ı bekliyor

MARCAO'NUN KARİYERİ

Galatasaray ile Sevilla arasında devam eden Marcao pazarlıklarıyla ilgili İspanyol haber ajansı EFE'den de güncel bir iddia geldi.EFE'nin, Sevilla kulübünden yakın kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Marcao ile Sevilla, 5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Endülüs kulübü, Marcao'yu direkt olarak 11'e düşündüğü ve kendisi gibi Brezilyalı olan Diego Carlos Santos'un yerini alacağı vurgulandı.Galatasaray ile Sevilla arasında ise pazarlıkların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Sevilla'nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için 10 milyon Euro civarında bir teklifi olduğu ve kısa süre içerisinde pazarlıkların sonuçlanacağının altı çizildi.2017'de Avrupa'ya adım atan Marcao, Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. Parçalı formayla 141 resmi maça çıkan Marcao, Süper Lig şampiyonluk sevinci de yaşadı.Marcao, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.