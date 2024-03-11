Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Alman eldiven, sezon sonunda takımın teknik direktörü Xavi Hernandez'in takımdan ayrılacak olmasıyla ilgili, "Bize her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini söyledi. O bizi bu seviyeye getiren harika bir teknik direktör. Her 3-4 günde bir rekabet edebilmemiz için çok çalışıyor. Bir oyuncu ve arkadaş olarak onun ayrıldığını kabullenmek zor" dedi.



Deneyimli file bekçisi, Xavi yerine adı geçen Hansi Flick'le ilgili gelen soruya ise, "Hansi Flick mi? O harika bir insan, hepimiz ona çok değer veriyoruz, özellikle de milli takımdaki Alman oyuncular. Ama onun hakkında konuşmak için uygun bir gün değil. Cevaptan hoşlanmadığınızı biliyorum ama sezonun en önemli maçına çıkacağız" cevabını verdi.



Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında 12 Mart Salı günü sahasında Napoli'yi konuk edecek. İki takım arasındaki İtalya'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.





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