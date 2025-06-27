Marc-Andre ter Stegen'den Monaco'ya ret!

Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen, Katalan ekibinden ayrılmak istemiyor.
Marca'da yer alan habere göre, Monaco, Alman file bekçisinin transferi için Barcelona ve Stegen ile temasa geçti.
BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR
Stegen ise Fransız ekibine Barcelona'dan ayrılmak istemediğini söyledi.
Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Marca'da yer alan habere göre, Monaco, Alman file bekçisinin transferi için Barcelona ve Stegen ile temasa geçti.
BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR
Stegen ise Fransız ekibine Barcelona'dan ayrılmak istemediğini söyledi.
Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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