Mapou Yanga-Mbiwa yeşil sahalara geri döndü!

Bir dönem Roma, Newcastle ve Lyon forması giyen ve 2020'den beri kulüpsüz olan Mapou Yanga-Mbiwa, yeşil sahalara geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mapou Yanga-Mbiwa yeşil sahalara geri döndü!
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07 Şubat 2024 20:41
2020'den beri kulüpsüz olan Mapou Yanga-Mbiwa, kulüpsüz kaldığı birkaç yılın ardından yeni bir takıma imza attı.

Mapou Yanga-Mbiwa, Fransa 5. Lig ekibi Istres FC ile sözleşme imzaladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, İlginç bir proje vardı. Sahalara geri dönmek istedim. Burada deneyimlerimi gençlere aktaracağım." dedi.

"LYON'DAN SONRA DİNLENDİM"

Lyon'dan ayrıldıktan sonra 2020'den beri kulüpsüz kalan oyuncu, "Lyon'dan ayrıldıktan sonra dinlenmek istedim. Ailem ve arkadaşlarımla eğlendim." ifadelerini kullandı.

İLK MAÇINA ÇIKTI!

Mbiwa, Istres ile ilk maçına Gallia Lucciana karşısında çıktı. Tecrübeli stoper 2-0 kazandıkları maçta 90 dakika sahada kaldı.

Fransız oyuncu Roma, Newcastle, Montpellier ve Lyon gibi önemli takımların formasını giymişti.

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