Manuel Neuer'den emeklilik iddialarına yanıt

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, hakkında çıkan emeklilik iddiaları ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manuel Neuer'den emeklilik iddialarına yanıt
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25 Ağustos 2024 17:31
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 17:32
Bayern Münih'in 38 yaşındaki Alman bekçisi Manuel Neuer, kısa zaman önce Milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Bunun üzerine tecrübeli eldivenin futbolu bırakacağı yönünde de çok sayıda iddia ortaya konuldu.

Manuel Neuer, bir açıklama yaparak emeklilik iddialarını yalanladı.

Yıldız kaleci yaptığı açıklamada, "Emeklilik için şu an bir karar vermedim. Eğer başarılı olursa ve eğlenmeye devam ediyorsam kariyerime devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde şu ana dek 782 maça çıkan başarılı eldiven, 354 maçta kalesini gole kapatırken, 669 gole de engel olamadı.

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