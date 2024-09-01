İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.
35. dakikada Casemiro'nun hatası, Salah'ın asistiyle Luis Diaz, Liverpool'u öne geçirdi. 42. dakikada bir kez daha Casemiro'nun hatası ve Salah'ın asisti sonrası Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.
Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.
MANU'DAN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.
Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.
35. dakikada Casemiro'nun hatası, Salah'ın asistiyle Luis Diaz, Liverpool'u öne geçirdi. 42. dakikada bir kez daha Casemiro'nun hatası ve Salah'ın asisti sonrası Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.
İlk iki golün asistini yapan Muhammed Salah, 56. dakikada maça son noktayı kordu.
⚡Casemiro'nun 2 hatası
⚡Salah'ın 2 asisti
⚡Luis Diaz'ın 2 golüpic.twitter.com/2vPdu6dtgf
— Sporxtv (@sporxtv) September 1, 2024
LIVERPOOL, SLOT DÖNEMİNE MÜTHİŞ BAŞLADI
Old Trafford'ın kabusu oldu: Muhammed Salah 🏹pic.twitter.com/Sv5D76MV3Y
— Sporxtv (@sporxtv) September 1, 2024
Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.
MANU'DAN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.
Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.
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