Trabzonspor'dan ayrılan ve Cardiff City'ye transfer olan Manolis Siopis, transfer süreci ve teknik direktör Erol Bulut'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Siopis,dedi.Erol Bulut için övgü dolu ifadeler kullanan Yunan orta saha oyuncusu,dedi.Championship'te play-off'a kalmak istediklerini söyleyen Siopis, sözlerinediye devam etti.Trabzonspor'dan Galler'e transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu,sözlerini sarf etti.Transfer sürecinde milli takımdan arkadaşı Dimitris Goutas'a haber vermediğini aktaran başarılı orta saha oyuncusu, "Beni tesislerde gördüğünde,diye konuştu.İngiltere 2. Lig'de ve Türkiye'deki oyunun farkı sorulan Siopis, oyunun temposunun kendisine uygun olduğunu söyledi. Yunan orta saha,dedi.diyen Siopis, adaptasyon konusunda ise kulüpten hoşlandığını söyledi ve" ifadelerini kullandı.Siopis ayrıca, kentte sayıları 2000 civarında olan Yunan toplumunun da kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Yunan mutfağı için bir taverna keşfettiğini aktaran Siopis,diye konuştu.Manolis Siopis, şu ana kadar Cardiff'te 13 maçta sahaya çıktı.