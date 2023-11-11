Trabzonspor'dan ayrılan ve Cardiff City'ye transfer olan Manolis Siopis, transfer süreci ve teknik direktör Erol Bulut'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Siopis, "Erol Bulut bana buraya gelme fırsatı verdi. Belki o burada olmasaydı ben de burada olmazdım." dedi.
Erol Bulut için övgü dolu ifadeler kullanan Yunan orta saha oyuncusu, "Erol Bulut bir kazanan. Gittiği her kulüpte bir şeyler başarıyor. Örneğin Alanyaspor'da bir yıl birlikte çalıştığımızda kulüp tarihinin en iyi sezonunu geçirdik. Kupa finaline çıktık, Avrupa'ya gittik ve ertesi yıl Erol Bulut Fenerbahçe'ye gitti" dedi.
Championship'te play-off'a kalmak istediklerini söyleyen Siopis, sözlerine "Gelmeden önce Erol Bulut'la konuştum ve buraya sadece iyi bir sezon geçirmek ve olduğumuz yerde kalmak için gelmediğimi söyledim. Hedefim her zaman kazanmak, ona "Hedefim play-off'a kalmak" dedim. Ulaşmak için bir hedefiniz olmalı, benim tarzım bu. Erol Bulut, "Sence ben iyi bir sezon geçirmek için mi buradayım?" dedi. Bu hedefimiz var ve iyi gidiyoruz. Önemli olan bu şekilde, maç maç devam etmemiz." diye devam etti.
Trabzonspor'dan Galler'e transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmek benim hayalimdi ve eğer bir kulüpte oynamak için motive olmazsam işim biter ve orada oynayamam. Erol Bulut'la birlikte buraya gelme fırsatı yakaladım ve bunu değerlendirdim" sözlerini sarf etti.
Transfer sürecinde milli takımdan arkadaşı Dimitris Goutas'a haber vermediğini aktaran başarılı orta saha oyuncusu, "Beni tesislerde gördüğünde, "Neden beni aramadın? dedi." diye konuştu.
İngiltere 2. Lig'de ve Türkiye'deki oyunun farkı sorulan Siopis, oyunun temposunun kendisine uygun olduğunu söyledi. Yunan orta saha, "Stil benzer ama daha fiziksel. Tempo, Türkiye'dekinden daha yüksek. Benim oyun tarzım böyle, bu yüzden bundan keyif alıyorum" dedi.
"Açıklayamadığım şey buradaki atmosfer. İnsanlar futbolu başka bir şekilde izliyor. Yunanistan'da ya da Türkiye'de aynı değil" diyen Siopis, adaptasyon konusunda ise kulüpten hoşlandığını söyledi ve "Takım bana yardımcı oldu çünkü sahip oldukları tesisler, taraftarlar takımı destekliyor ve takıma yakınlar. Tüm bu atmosfer çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.
Siopis ayrıca, kentte sayıları 2000 civarında olan Yunan toplumunun da kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Yunan mutfağı için bir taverna keşfettiğini aktaran Siopis, "Orada bir adamla tanıştım ve şimdi her gün konuşuyoruz, arkadaşım gibi oldu" diye konuştu.
Manolis Siopis, şu ana kadar Cardiff'te 13 maçta sahaya çıktı.
Siopis, "Erol Bulut bana buraya gelme fırsatı verdi. Belki o burada olmasaydı ben de burada olmazdım." dedi.
Erol Bulut için övgü dolu ifadeler kullanan Yunan orta saha oyuncusu, "Erol Bulut bir kazanan. Gittiği her kulüpte bir şeyler başarıyor. Örneğin Alanyaspor'da bir yıl birlikte çalıştığımızda kulüp tarihinin en iyi sezonunu geçirdik. Kupa finaline çıktık, Avrupa'ya gittik ve ertesi yıl Erol Bulut Fenerbahçe'ye gitti" dedi.
Championship'te play-off'a kalmak istediklerini söyleyen Siopis, sözlerine "Gelmeden önce Erol Bulut'la konuştum ve buraya sadece iyi bir sezon geçirmek ve olduğumuz yerde kalmak için gelmediğimi söyledim. Hedefim her zaman kazanmak, ona "Hedefim play-off'a kalmak" dedim. Ulaşmak için bir hedefiniz olmalı, benim tarzım bu. Erol Bulut, "Sence ben iyi bir sezon geçirmek için mi buradayım?" dedi. Bu hedefimiz var ve iyi gidiyoruz. Önemli olan bu şekilde, maç maç devam etmemiz." diye devam etti.
Trabzonspor'dan Galler'e transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmek benim hayalimdi ve eğer bir kulüpte oynamak için motive olmazsam işim biter ve orada oynayamam. Erol Bulut'la birlikte buraya gelme fırsatı yakaladım ve bunu değerlendirdim" sözlerini sarf etti.
Transfer sürecinde milli takımdan arkadaşı Dimitris Goutas'a haber vermediğini aktaran başarılı orta saha oyuncusu, "Beni tesislerde gördüğünde, "Neden beni aramadın? dedi." diye konuştu.
İngiltere 2. Lig'de ve Türkiye'deki oyunun farkı sorulan Siopis, oyunun temposunun kendisine uygun olduğunu söyledi. Yunan orta saha, "Stil benzer ama daha fiziksel. Tempo, Türkiye'dekinden daha yüksek. Benim oyun tarzım böyle, bu yüzden bundan keyif alıyorum" dedi.
"Açıklayamadığım şey buradaki atmosfer. İnsanlar futbolu başka bir şekilde izliyor. Yunanistan'da ya da Türkiye'de aynı değil" diyen Siopis, adaptasyon konusunda ise kulüpten hoşlandığını söyledi ve "Takım bana yardımcı oldu çünkü sahip oldukları tesisler, taraftarlar takımı destekliyor ve takıma yakınlar. Tüm bu atmosfer çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.
Siopis ayrıca, kentte sayıları 2000 civarında olan Yunan toplumunun da kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Yunan mutfağı için bir taverna keşfettiğini aktaran Siopis, "Orada bir adamla tanıştım ve şimdi her gün konuşuyoruz, arkadaşım gibi oldu" diye konuştu.
Manolis Siopis, şu ana kadar Cardiff'te 13 maçta sahaya çıktı.
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