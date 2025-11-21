21 Kasım
Manisa FK, sahasında Adana Demirspor'u dağıttı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 5-0 kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 24'te Yunus Yüce, 33'te Burak Süleyman, 40'ta Yusuf Talum, 68'de Osman Kahraman ve 83'te Lois Diony kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 13'e çıkardı. Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

Manisa FK, ligin 15. haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 46 Ahmet Şen), Ada İbik, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Ayberk Karapo (Dk. 62 Umut Can Aslan), Yunus Emre Yüce (Dk. 41 Osman Kahraman), Lindseth (Dk. 71 Diony), Burak Süleyman (Dk. 71 Adekanye), Muhammed Enes Kiprit

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Halil Eray Aktaş), Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 46 Hasan Alp Kaya), Kadir Karayiğit, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi (Dk. 58 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Sefa Gülay, Osman Kaynak (Dk. 81 Enes Demirtaş), Ahmet Bolat (Dk. 79 Arda Birinci)

Goller: Dk. 24 Yunus Emre Yüce, Dk. 33 Burak Süleyman, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 68 Osman Kahraman, Dk. 83 Diony (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 74 Cissokho (Manisa FK)

 

