Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.



19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.



İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Bandırmaspor'un golünü 61. dakikada penaltıda Marco Paixao kaydetti. Manisa FK'ye beraberliği getiren golü ise 79. dakikada Atınç Nukan, kendi kalesine attı.



Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Bandırmaspor, puanını 61'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti.



Son iki maçını kazanan Manisa FK ise, bu sonuçla birlikte 45 puana ulaştı ve 17. sırada konumlandı.



1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Manisa FK ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.