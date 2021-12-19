Manisa FK iki maç sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.



Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü 22. dakikada Serge Tabekou kaydetti.



Manisa FK bu galibiyetle puanını 22'e çıkardı ve Tuzlaspor ile puanını eşitledi.



Manisa FK ligin 18. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

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