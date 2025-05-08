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Manisa FK hesap düşünmüyor

Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yeni sezonda da yoluna 1'inci Lig'de devam edecek.

calendar 08 Mayıs 2025 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK hesap düşünmüyor
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1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, hesap düşünmüyor.

Ümraniyespor'u yendiği takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yeni sezonda da yoluna 1'inci Lig'de devam edecek siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi. Kariyerinde final maçları oynamayı çok sevdiğini belirten Taşkın, "Bundan önce direkt rakiplerimiz Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'u yendik. Bandırmaspor'a geriye düşmemize rağmen yenilmedik. Yine gerekeni yapıp hedefe ulaşacağız" dedi.

Kümede kalma adına yarıştıkları Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'a karşı averajlarda üstün olduklarını hatırlatan Taşkın, "Ankaragücü ile ikili averajda avantajlıyız. Olası üçlü ya da dörtlü averajlarda da üstünüz. Sadece kazanmaya odaklandık. Aksi sonuç düşünüp hesap kitap yapmayacağız. Takımıma yürekten inanıyorum. Diğer maçlara kulağımızı kapatıp sadece işimize odaklanacağız" dedi.

Bu karşılaşma öncesinde Manisa FK 45 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.

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