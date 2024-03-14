Manisa FK'da Lima takıma dönüyor

1'inci Lig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi.2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Sakaryaspor ve Ümraniyespor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı.Yaz döneminde transfer edilen 33 yaşındaki Lima 24 maça çıkıp 7 gol atarak en fazla katkı üreten futbolcu oldu. Toplam 1734 dakika sahada kalan Lima 3 de asist yapmayı başardı.Bu hafta Çorum FK deplasmanına çıkacak Manisa FK'da Lima görev verilmesi halinde forma giyebilecek.