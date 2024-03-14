Manisa FK'da Lima takıma dönüyor

1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen Sandro Lima, 2 haftalık kırmızı kart cezasının sona ermesinden sonra takıma geri dönüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da Lima takıma dönüyor
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14 Mart 2024 16:39
1'inci Lig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi.

2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Sakaryaspor ve Ümraniyespor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı.

Yaz döneminde transfer edilen 33 yaşındaki Lima 24 maça çıkıp 7 gol atarak en fazla katkı üreten futbolcu oldu. Toplam 1734 dakika sahada kalan Lima 3 de asist yapmayı başardı.

Bu hafta Çorum FK deplasmanına çıkacak Manisa FK'da Lima görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

 
 

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