Manisa Büyükşehir, sahasında kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 90-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir, sahasında kazandı
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25 Mart 2023 17:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 15, Williams 5, Bruinsma 9, Anosike 9, Roberson 32, Gani Erdi Gülaslan 1, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 11, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ayberk Olmaz 2, Arca Tülüoğlu 9, Rathan-Mayes 9, Rogkavopoulos 10, Hamilton 8, Harrison 18, Altan Erol, Gielo 12, Muhammed Doğan Şenli 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-41

3. Periyot: 70-59

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