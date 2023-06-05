Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan sezon değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala değerlendirme yaptı. Sezon içinde 5 yıldır takımı çalıştıran Ceyhun Cabadak'la yolların ayrılması kararının kolay olmadığını belirten Mala, Antrenör Hakan Demir'in ise büyük fark yarattığını söyledi.



Takımı ligde tuttuktan sonra İran Milli Takımı'yla anlaşıp ayrılan Demir'e teşekkür eden Nihat Mala, "FIBA'nın milli maçlarını kulüp sezonu içerisine yerleştiren yeni pencere sistemi ile birlikte artık bir antrenörün hem milli takım hem bir kulüp takımını aynı anda çalıştırmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Hakan hoca ile yola devam etme isteğimiz olsa da iki tarafın da içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle böyle bir ayrılık gerçekleşti" dedi.



ERGÜN VE ÇAYLAN'A TEŞEKKÜR



Hakan Demir'in yerine görev getirilen Ahmet Kandemir'le daha önce çalışıp başarılı dönemler geçirdiklerini hatırlatan Mala, en büyük hayallerinin yeni sezonda Manisa'yı Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyledi. Nihat Mala, sezon boyunca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Başkan Bora Çaylan'dan büyük destek aldıklarını da belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen ve seven bir yönetici olduğu için zorlu süreçte Başkanımız Bora Çaylan ile birlikte bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi" diye konuştu.





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