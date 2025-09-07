07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
1-027'
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Manisa Basket, Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesi turnuva düzenleyen Manisa Basket, özel organizasyonda Zeyrek'in ailesini de ağırladı.

calendar 07 Eylül 2025 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket, Ferdi Zeyrek'i unutmadı
Evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesi turnuva düzenleyen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, özel organizasyonda Zeyrek'in ailesini de ağırladı.

Muradiye Spor Salonu'ndaki Ferdi Zeyrek Turnuvası'na katılan 4 Süper Lig ekibinin genel menajerleri, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve çocuklarıyla parkede bir araya gelip merhum başkanı andı.

Zeyrek Ailesi'ne Ferdi Zeyrek için özel hazırlanan Manisa Basket forması da hediye edildi. Manisa Basket organizasyon sonrası, "Merhum belediye başkanımız Ferdi Zeyrek'i ailesiyle birlikte minnetle andık. Onun adı, spora ve şehrimize bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Manisa'da iki gün süren turnuvada ev sahibi Manisa Basket oynadığı maçlarda Bursaspor'a 88-63, Aliağa Petkimspor'a da son gün 75-73 yenildi. Petkimspor diğer sınavında ise Mensinspor'u 82-70'le geçti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
