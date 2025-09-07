Manisa Basket, Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesi turnuva düzenleyen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, özel organizasyonda Zeyrek'in ailesini de ağırladı.



Muradiye Spor Salonu'ndaki Ferdi Zeyrek Turnuvası'na katılan 4 Süper Lig ekibinin genel menajerleri, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve çocuklarıyla parkede bir araya gelip merhum başkanı andı.



Zeyrek Ailesi'ne Ferdi Zeyrek için özel hazırlanan Manisa Basket forması da hediye edildi. Manisa Basket organizasyon sonrası, "Merhum belediye başkanımız Ferdi Zeyrek'i ailesiyle birlikte minnetle andık. Onun adı, spora ve şehrimize bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek" açıklamasını yaptı.



Manisa'da iki gün süren turnuvada ev sahibi Manisa Basket oynadığı maçlarda Bursaspor'a 88-63, Aliağa Petkimspor'a da son gün 75-73 yenildi. Petkimspor diğer sınavında ise Mensinspor'u 82-70'le geçti.



