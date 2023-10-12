Manchesterlı taraftarlar David de Gea'yı istiyor

Bu yaz transfer döneminin başlamasıyla beraber sözleşmesi sona eren ve Manchester United'dan ayrılan David de Gea'yı, İngiliz taraftarlar tekrardan takıma istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Macnhester'daki evini boşaltmaya gelen 32 İspanyol kaleci için bir grup Manchester United taraftarı yıldız kalecinin evinin önünde David de Gea'ya geri dönmesi için tezahüratta bulundu.
TARAFTARLAR ONANA'DAN MEMNUN DEĞİL
Sport Bible'de yer alan habere göre David de Gea'nın takımdan ayrılmasıyla beraber transfer edilerek kaleyi devralan Andre Onana'nın performansından İngiliz taraftarlar hiç memnun değil.
Özeliikle Onana, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyette Manchester United'a verilen penaltıda çok kritik bir hata yaptığı için taraftarları kızdırmıştı. Andre Onana'nın performansını beğenmeyen taraftarlar David de Gea'yı tekrardan takımda görmek istediklerini sosyal medya hesaplarından da açıklamaya başladı.
545 MAÇA ÇIKTI
Manchester United formasını 11 sezon giyen ve toplamda 545 resmi maça çıkan David de Gea bu karşılaşmalarda 590 golü kalesinde görürken, 190 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.
Geçtiğimiz günlerde Macnhester'daki evini boşaltmaya gelen 32 İspanyol kaleci için bir grup Manchester United taraftarı yıldız kalecinin evinin önünde David de Gea'ya geri dönmesi için tezahüratta bulundu.
TARAFTARLAR ONANA'DAN MEMNUN DEĞİL
Sport Bible'de yer alan habere göre David de Gea'nın takımdan ayrılmasıyla beraber transfer edilerek kaleyi devralan Andre Onana'nın performansından İngiliz taraftarlar hiç memnun değil.
Özeliikle Onana, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyette Manchester United'a verilen penaltıda çok kritik bir hata yaptığı için taraftarları kızdırmıştı. Andre Onana'nın performansını beğenmeyen taraftarlar David de Gea'yı tekrardan takımda görmek istediklerini sosyal medya hesaplarından da açıklamaya başladı.
545 MAÇA ÇIKTI
Manchester United formasını 11 sezon giyen ve toplamda 545 resmi maça çıkan David de Gea bu karşılaşmalarda 590 golü kalesinde görürken, 190 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.