26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
1-1DA
26 Mayıs
LASK-Hartberg
1-0DA
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
0-0DA
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
1-0
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
0-1DA
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
1-245'
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
0-2DA
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
0-1DA
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
0-045'

Manchester United'ın yeni hedefi: Mbeumo

Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile ilgileniyor.

calendar 26 Mayıs 2025 19:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın yeni hedefi: Mbeumo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklediğini bulamayan Manchester United, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

TEMASLAR BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Mbeumo ile temaslara başladığı belirtildi.

Brentford'un 25 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 50 milyon sterlin (60 milyon euro) olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Brentford ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mbeumo'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 20 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.