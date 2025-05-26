Manchester United'ın yeni hedefi: Mbeumo

Premier Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklediğini bulamayan Manchester United, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.



TEMASLAR BAŞLADI



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Mbeumo ile temaslara başladığı belirtildi.



Brentford'un 25 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 50 milyon sterlin (60 milyon euro) olduğu kaydedildi.



SEZON PERFORMANSI



Brentford ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mbeumo'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.



25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 20 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.



