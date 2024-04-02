Manchester United gözünü kararttı: 100 milyon euro

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, Benfica'da forma giyen orta saha oyuncusu Joao Neves için ısrarını sürdürüyor.



Portekiz basınından Record'un haberine göre; Manchester United, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu gelecek adına çok önemli bir hamle olarak görüyor ve yıldız oyuncuyu başka bir takıma kaptırmak istemiyor.



Bununla birlikte haberde; Manchester United'ın Joao Neves için Benfica'ya 100 milyon euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ve transferi bitirmeye kararlı olduğu yazıldı.



Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.





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