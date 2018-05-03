Manchester United efsanesi Ferdinand'ın boks kariyeri bitti!

Yıllarca Macnhester United ve İngiltere Milli Takımı formalarını terleten efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, futbolu bırakmasının ardından şansını boks ringlerinde deneyeceğini açıklamıştı.Profesyonel boks kariyerine başlamak için gün sayan İngiliz yıldız, Boks Federasyonu tarafından şok bir haberle adeta yıkıldı.İngiltere Boks Federasyonu'na yaptığı lisans başvurusu reddedilmesinin ardından Ferdinand, ringe dahi çıkmadan emekli olduğunu açıkladı.39 yaşındaki emekli futbolcu, sosyal medya paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,''Profesyonel boks lisansı elde etme istediğimi duyurmamın ardından haftada 4-5 kez idman yapmaya başladım. Verilen bu karar sonrası eldivenlerimi asıyorum.''Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi daha iyi hissetmiş olmama rağmen, İngiliz Boks Yönetim Kuruluna yaptığım lisans başvurusunun yeterince incelenmediğini teyid ettim. Bu kararın ardından hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim.'' diyerek yazısını sonlandırdı.Rio Ferdinand, futbol kariyeri boyunca oynadığı 667 karşılaşmada 13 gol atıp 11 asist yapmıştı.