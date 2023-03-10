Manchester United'dan farklı tarife

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Real Betis'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Manchester United'dan farklı tarife
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2023 01:05
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 4-1'lik skorla kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 58. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Wout Weghorst attı. Real Betis'in tek golü 32. dakikada Ayoze Perez'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United, ilk maçtan rakibi karşısında büyük bir avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

Görsel Kaynak: Manchester United / Twitter

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery