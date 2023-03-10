UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 4-1'lik skorla kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 58. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Wout Weghorst attı. Real Betis'in tek golü 32. dakikada Ayoze Perez'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester United, ilk maçtan rakibi karşısında büyük bir avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Görsel Kaynak: Manchester United / Twitter
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 58. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Wout Weghorst attı. Real Betis'in tek golü 32. dakikada Ayoze Perez'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester United, ilk maçtan rakibi karşısında büyük bir avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Görsel Kaynak: Manchester United / Twitter
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