İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın geçici olarak menajerliğini yapan ardından ise kulübe danışmanlık hizmeti veren Ralf Rangnick, transfer konusunda çarpıcı ifadelere imza attı.



RAGNICK TRANSFER KONUSUNDA KONUŞTU



Ragnick, yönetim kurulunun rakipleri Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland da dahil olmak üzere birçok önemli oyuncu için transfer hamlelerini engellediğini açıkladı.



HAALAND DA LİSTELERİNDEYDİ



Alman çalıştırıcının ifade ettiğine göre Ragnick'in sözleşme imzalamak istediği oyuncuların başında Erling Haaland ve Liverpool'a giden Luis Diaz yer alıyor.



YÖNETİMDEN OLUMSUZ CEVAP



Erling Haaland 16 maçta 22 gol atarken, Diaz ise Liverpool'da 38 maçta 10 gol ve 8 asist üretti. Ayrıca Ragnick, Christopher Nkunku, Dusan Vlahovic, Alvaro Morata gibi isimlerle ilgilendiklerini ifade etti. Fakat; yönetimden bu konuda onay çıkmadı.



"YÖNETİM İLE KONUŞTUM, HAYIR DEDİLER"



Ragnick, "Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic gibi isimlerin üzerinde tartışıyorduk. Kulüp, yeni çalıştırıcısının düşüncesine göre takımı inşa etmeye karar verdi. Yönetim ile konuştum. Oyuncuların durumunu konuşmamız gerektiğini söyledim ama aldığım cevap hayır oldu" ifadesini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ