İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe, bazı futbolcuların takım için yeterli seviyede olmadığını ve aldıkları maaşların yüksek olduğunu söyledi.
BEŞ FUTBOLCU İÇİN AÇIKLAMA
Sportif ve finansal açıdan zor günler geçiren Manchester United ile ilgili İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Jim Ratcliffe, "Kadrodaki bazı oyuncular yeterince iyi değil ve bazıları da muhtemelen fazla maaş alıyor ancak tamamen sorumlu ve hesap verebilir olduğumuz kadroyu şekillendirmemiz zaman alacak. Geçmişten geleceğe doğru bir dönüşüm dönemindeyiz. Bu yaz Antony, Casemiro, Onana, Hojlund ve Sancho'yu aldık. Şu anda Chelsea'de kiralık olarak oynayan Sancho'nun maaşının yarısını ödüyoruz. Yazın onu geri almak için 17 milyon sterlin ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
FERGUSON'UN GÖREVDEN ALINMASI
Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson'un 'küresel elçi' görevinden alınması hakkında konuşan Ratcliffe "Alex'e şapkamı çıkarıyorum. Alex ile birlikte oturdum, odada sadece ikimiz vardık. Ve dedim ki, 'Bak, kulüp düşündüğün yerde değil. Kazandığından fazlasını harcıyor ve bazı zorluklarla karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse, sana yılda 2 milyon sterlin ödemeye devam edemeyiz.' Dedim ki, 'Bunu sana bırakacağım, düşünmene izin vereceğim.' Çok yetişkin bir şeydi. Belki başlarda biraz huysuzdu ama anladı. Oğluyla konuştuktan üç gün sonra geri geldi ve 'Tamam, bundan uzaklaşıyorum. Benim kararım.' dedi. Kesinlikle kulübü kendinden fazla düşünüyor" dedi.
"KİM BEDAVA YEMEK YİYOR?"
Kulüpte birçok personelin işten çıkarılması ve kulüp çalışanlarına yemek verilmemesi kararının detaylarını anlatan Sir Jim Ratcliffe "Bir beden dili danışmanına yıllık 175 bin pound ödendiğini tespit ettik. United'ın 2025 yılı sonunda nakit parası kalmayacak. Tesislerdeki kantinlerden bedava yemeği kaldırmamız, eski futbolculara ödenen paraları kesmemiz… Hepsi bu yüzden. Son 4 yılda 330 milyon pound zarar ettik. Her yıl, kazandığından fazlasını harcarsan, içinden çıkılmaz bir noktaya gidersin. Kazandığından fazlasını harcarsan, her yıl bankaya gidip borç alırsın. Bankaya gidip, tesis kantininde bedava öğle yemeği dağıtmak için borç almak istemiyorum. Hangimiz bedava öğle yemeği yiyor? Halkın %95'i yemiyor. Manchester United'ın bunu karşılayacak gücü şu anda yok. Günün sonunda taraftarın parasını harcıyoruz. Bunu bedava öğle yemeğine mi harcamalıyız yoksa bize kupalar kazandıracak oyunculara mı? Olaya böyle bakıyorum." açıklamasını yaptı.
RUBEN AMORIM'E GÜVEN
Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'e destek veren Ratcliffe, "Ruben'in elindeki kadroya bakarsam, dürüst olmak gerekirse gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Olağanüstü bir genç teknik adam ve uzun süre görevde kalacağını düşünüyorum. Arsenal maçında yedek kulübesinde kaç oyuncuyu tanıdınız? Kaçı Manchester United A takımının formasını giydi? As kadroda 10-11 futbolcumuz kaldı. Buradan bakınca Ruben harika iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.
HEDEF 2028'DE ŞAMPİYONLUK
Ratcliffe, kulüpte yapılacak operasyonel değişikliklerin ardından 2028'e kadar Premier Lig'de şampiyonluk yaşamayı hedeflediklerini belirterek "Bunun imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Hedef ve amaçlara sahip olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Arsenal ve Liverpool'a bakarsanız, işleri düzene sokmaları ve tekrar kazanmaya başlamaları zaman aldı. Tekrar başarmamız imkansız değil. Kulüp, benim görüşüme göre üç yıl içinde dünyanın en karlı kulübü olacak ve geçmiştekinden çok daha farklı bir yere ulaşacak." diye konuştu.
ERIK TEN HAG İÇİN PİŞMAN
Sezon başında görevden alınan Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile çalışmanın bir hata olduğunu kabul eden Ratcliffe, yeni bir stat inşa etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
BEŞ FUTBOLCU İÇİN AÇIKLAMA
Sportif ve finansal açıdan zor günler geçiren Manchester United ile ilgili İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Jim Ratcliffe, "Kadrodaki bazı oyuncular yeterince iyi değil ve bazıları da muhtemelen fazla maaş alıyor ancak tamamen sorumlu ve hesap verebilir olduğumuz kadroyu şekillendirmemiz zaman alacak. Geçmişten geleceğe doğru bir dönüşüm dönemindeyiz. Bu yaz Antony, Casemiro, Onana, Hojlund ve Sancho'yu aldık. Şu anda Chelsea'de kiralık olarak oynayan Sancho'nun maaşının yarısını ödüyoruz. Yazın onu geri almak için 17 milyon sterlin ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
FERGUSON'UN GÖREVDEN ALINMASI
Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson'un 'küresel elçi' görevinden alınması hakkında konuşan Ratcliffe "Alex'e şapkamı çıkarıyorum. Alex ile birlikte oturdum, odada sadece ikimiz vardık. Ve dedim ki, 'Bak, kulüp düşündüğün yerde değil. Kazandığından fazlasını harcıyor ve bazı zorluklarla karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse, sana yılda 2 milyon sterlin ödemeye devam edemeyiz.' Dedim ki, 'Bunu sana bırakacağım, düşünmene izin vereceğim.' Çok yetişkin bir şeydi. Belki başlarda biraz huysuzdu ama anladı. Oğluyla konuştuktan üç gün sonra geri geldi ve 'Tamam, bundan uzaklaşıyorum. Benim kararım.' dedi. Kesinlikle kulübü kendinden fazla düşünüyor" dedi.
"KİM BEDAVA YEMEK YİYOR?"
Kulüpte birçok personelin işten çıkarılması ve kulüp çalışanlarına yemek verilmemesi kararının detaylarını anlatan Sir Jim Ratcliffe "Bir beden dili danışmanına yıllık 175 bin pound ödendiğini tespit ettik. United'ın 2025 yılı sonunda nakit parası kalmayacak. Tesislerdeki kantinlerden bedava yemeği kaldırmamız, eski futbolculara ödenen paraları kesmemiz… Hepsi bu yüzden. Son 4 yılda 330 milyon pound zarar ettik. Her yıl, kazandığından fazlasını harcarsan, içinden çıkılmaz bir noktaya gidersin. Kazandığından fazlasını harcarsan, her yıl bankaya gidip borç alırsın. Bankaya gidip, tesis kantininde bedava öğle yemeği dağıtmak için borç almak istemiyorum. Hangimiz bedava öğle yemeği yiyor? Halkın %95'i yemiyor. Manchester United'ın bunu karşılayacak gücü şu anda yok. Günün sonunda taraftarın parasını harcıyoruz. Bunu bedava öğle yemeğine mi harcamalıyız yoksa bize kupalar kazandıracak oyunculara mı? Olaya böyle bakıyorum." açıklamasını yaptı.
RUBEN AMORIM'E GÜVEN
Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'e destek veren Ratcliffe, "Ruben'in elindeki kadroya bakarsam, dürüst olmak gerekirse gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Olağanüstü bir genç teknik adam ve uzun süre görevde kalacağını düşünüyorum. Arsenal maçında yedek kulübesinde kaç oyuncuyu tanıdınız? Kaçı Manchester United A takımının formasını giydi? As kadroda 10-11 futbolcumuz kaldı. Buradan bakınca Ruben harika iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.
HEDEF 2028'DE ŞAMPİYONLUK
Ratcliffe, kulüpte yapılacak operasyonel değişikliklerin ardından 2028'e kadar Premier Lig'de şampiyonluk yaşamayı hedeflediklerini belirterek "Bunun imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Hedef ve amaçlara sahip olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Arsenal ve Liverpool'a bakarsanız, işleri düzene sokmaları ve tekrar kazanmaya başlamaları zaman aldı. Tekrar başarmamız imkansız değil. Kulüp, benim görüşüme göre üç yıl içinde dünyanın en karlı kulübü olacak ve geçmiştekinden çok daha farklı bir yere ulaşacak." diye konuştu.
ERIK TEN HAG İÇİN PİŞMAN
Sezon başında görevden alınan Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile çalışmanın bir hata olduğunu kabul eden Ratcliffe, yeni bir stat inşa etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.