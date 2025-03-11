İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın hissedarlarından, bazı futbolcuların takım için yeterli seviyede olmadığını ve aldıkları maaşların yüksek olduğunu söyledi.Sportif ve finansal açıdan zor günler geçiren Manchester United ile ilgili İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Jim Ratcliffe, "." ifadelerini kullandı.Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson'un 'küresel elçi' görevinden alınması hakkında konuşan Ratcliffe "" dedi.Kulüpte birçok personelin işten çıkarılması ve kulüp çalışanlarına yemek verilmemesi kararının detaylarını anlatan Sir Jim Ratcliffe." açıklamasını yaptı.Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'e destek veren Ratcliffe," değerlendirmesinde bulundu.Ratcliffe, kulüpte yapılacak operasyonel değişikliklerin ardından 2028'e kadar Premier Lig'de şampiyonluk yaşamayı hedeflediklerini belirterek "B." diye konuştu.Sezon başında görevden alınan Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile çalışmanın bir hata olduğunu kabul eden Ratcliffe, yeni bir stat inşa etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.