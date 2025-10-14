Manchester United'da Casemiro kararı

Manchester United, gelecek yıl Casemiro ile yola devam edebilir.



Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda biten 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun kontratında uzatma opsiyonu yer alıyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Casemiro ile yola devam etmeyi düşünüyor.



Casemiro, şu anda Manchester United'dan haftalık 300 bin sterlin kazanıyor ve takımın en çok kazanan futbolcularından biri konumunda yer alıyor. Manchester United, Casemiro ile görüşerek deneyimli orta saha oyuncusundan maaşında indirime gitmesini isteyecek. Casemiro'nun indirimi kabul etmesi durumunda, 33 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl da Manchester United'da kalması bekleniyor.



Manchester United'da bu sezon 6 maçta süre bulan Casemiro, 1 kez gol sevinci yaşadı.



