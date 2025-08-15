15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-357'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-121'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-466'

Manchester United'da Baleba defteri kapandı!

Manchester United'ın Brighton'ın genç yıldızı Carlos Baleba için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.

calendar 15 Ağustos 2025 19:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Baleba defteri kapandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, oldukça kötü geçirilen lig sezonunun ardından yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Kadrosunu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko ile güçlendiren Kırmızı Şeytanlar, Brighton'dan Carlos Baleba'yı da gündemine almıştı.

YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ

Manchester United, Brighton & Hove Albion'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba için yürüttüğü transfer çalışmalarını durdurdu. United, uzun süredir 6 numara pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Baleba'yı listenin başına koymuş ve ön görüşmelere başlamıştı. Ancak Brighton, oyuncusunu bu yaz satma niyetinde olmadığını net şekilde iletti.

İngiliz ekibi ayrıca, ancak Chelsea'nin Moises Caicedo için ödediği yaklaşık 115 milyon sterlin seviyesinde bir teklif gelirse değerlendirme yapacağını belirtti. Bu rakam, United'ın mevcut transfer bütçesinin oldukça üzerinde kaldı.


GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Taraflar arasında ilk temaslar aracı kişiler üzerinden gerçekleşti, ardından kulüpler doğrudan masaya oturdu. Ancak Brighton'ın kararlı tavrı ve yüksek bonservis beklentisi sonrası transferin gerçekleşmeyeceği kesinleşti.

UNITED'DAN TRANSFER STRATEJİSİ

Manchester United, bu yaz transfer döneminde Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo gibi oyunculara yatırım yaptı. Yapılan harcamalara rağmen mali disiplini korumak isteyen Manchester ekibi, önümüzdeki dönemde kadrodan ayrılacak isimlere odaklanmayı planlıyor.

BRIGHTON'DA AYRILIKLAR VE TAKVİYELER

Brighton'da bu yaz Joao Pedro, Simon Adingra ve Pervis Estupinan kulüpten ayrıldı. Evan Ferguson ise kiralık olarak Roma'ya gönderildi. Kadroya ise Charalampos Kostoulas, Diego Coppola, Maxime De Cuyper ve Olivier Boscagli eklendi.

BALEBA'NIN PERFORMANSI

Carlos Baleba, geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

2023 yazında Lille'den yaklaşık 26 milyon sterlin karşılığında transfer edilen genç oyuncu, kısa sürede Premier Lig'in dikkat çeken orta sahalarından biri haline geldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.