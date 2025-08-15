Manchester United'da Baleba defteri kapandı!

YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ

Manchester United, oldukça kötü geçirilen lig sezonunun ardından yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.Kadrosunu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko ile güçlendiren Kırmızı Şeytanlar, Brighton'dan Carlos Baleba'yı da gündemine almıştı.Manchester United, Brighton & Hove Albion'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba için yürüttüğü transfer çalışmalarını durdurdu. United, uzun süredir 6 numara pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Baleba'yı listenin başına koymuş ve ön görüşmelere başlamıştı. Ancak Brighton, oyuncusunu bu yaz satma niyetinde olmadığını net şekilde iletti.İngiliz ekibi ayrıca, ancak Chelsea'nin Moises Caicedo için ödediği yaklaşık 115 milyon sterlin seviyesinde bir teklif gelirse değerlendirme yapacağını belirtti. Bu rakam, United'ın mevcut transfer bütçesinin oldukça üzerinde kaldı.Taraflar arasında ilk temaslar aracı kişiler üzerinden gerçekleşti, ardından kulüpler doğrudan masaya oturdu. Ancak Brighton'ın kararlı tavrı ve yüksek bonservis beklentisi sonrası transferin gerçekleşmeyeceği kesinleşti.Manchester United, bu yaz transfer döneminde Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo gibi oyunculara yatırım yaptı. Yapılan harcamalara rağmen mali disiplini korumak isteyen Manchester ekibi, önümüzdeki dönemde kadrodan ayrılacak isimlere odaklanmayı planlıyor.Brighton'da bu yaz Joao Pedro, Simon Adingra ve Pervis Estupinan kulüpten ayrıldı. Evan Ferguson ise kiralık olarak Roma'ya gönderildi. Kadroya ise Charalampos Kostoulas, Diego Coppola, Maxime De Cuyper ve Olivier Boscagli eklendi.Carlos Baleba, geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.2023 yazında Lille'den yaklaşık 26 milyon sterlin karşılığında transfer edilen genç oyuncu, kısa sürede Premier Lig'in dikkat çeken orta sahalarından biri haline geldi.