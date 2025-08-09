10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Manchester United, Altay ile kazandı!

Manchester United, penaltı atışlarına giden maçta Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti. İngiliz ekibinde kaleyi koruyan Altay Bayındır, son penaltıyı kurtardı ve takımını galibiyete taşıdı.

calendar 09 Ağustos 2025 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Altay ile kazandı!
Manchester United ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 25. dakikada kendi kalesine Robin Gosens attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından penaltılara geçildi.


Manchester United'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Fiorentina'nın son penaltısını kurtardı.

Manchester United, toplam skorda Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti.

DZEKO İLE 63 DAKİKA

Öte yandan Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dzeko, 63 dakika sahada kaldı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
