Manchester United, Altay ile kazandı!

Manchester United ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.
Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 25. dakikada kendi kalesine Robin Gosens attı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından penaltılara geçildi.
Manchester United'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Fiorentina'nın son penaltısını kurtardı.
Manchester United, toplam skorda Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti.
DZEKO İLE 63 DAKİKA
Öte yandan Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dzeko, 63 dakika sahada kaldı.
