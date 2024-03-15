Manchester United'a Altay'dan kötü haber!

Manchester United, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle pazar günü oynanacak Liverpool karşılaşmasını kaçıracağını duyurdu.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Altay Bayındır'ın kas gerginliği sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.



Altay Bayındır, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların kadrosunda da yer almadı.



Fenerbahçe'den 2023 yazında İngiliz ekibinin yolunu tutan Altay Bayındır, şu ana kadar Manchester United'da bir maçta forma giydi.





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