Manchester derbisi sakin başladı, sakin bitti!

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United, 20 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Manchester City ise 19 puanla 8. sırada yer buldu.
Manchester United, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise West Bromwich Albion'ı ağrılayacak.
Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United, 20 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Manchester City ise 19 puanla 8. sırada yer buldu.
Manchester United, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise West Bromwich Albion'ı ağrılayacak.