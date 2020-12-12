Manchester derbisi sakin başladı, sakin bitti!

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester derbisi sakin başladı, sakin bitti!
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12 Aralık 2020 22:22
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United, 20 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan Manchester City ise 19 puanla 8. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise West Bromwich Albion'ı ağrılayacak.



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