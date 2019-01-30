Premier Lig'de 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk dakikasında Sergio Agüero ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Mücadelenin 66. dakikasında Jose Salomon Rondon skora eşitlik getirdi. Newcastle 80. dakikada Matt Ritchie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.Bu sonuçla birlikte Manchester City 56 puanda kaldı ve maç fazlasına rağmen Liverpool'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Newcastle ise puanını 24'e yükseltti.