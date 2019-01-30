Premier Lig'de 24. hafta maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk dakikasında Sergio Agüero ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 66. dakikasında Jose Salomon Rondon skora eşitlik getirdi. Newcastle 80. dakikada Matt Ritchie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 56 puanda kaldı ve maç fazlasına rağmen Liverpool'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Newcastle ise puanını 24'e yükseltti.
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Karşılaşmanın ilk dakikasında Sergio Agüero ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin 66. dakikasında Jose Salomon Rondon skora eşitlik getirdi. Newcastle 80. dakikada Matt Ritchie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 56 puanda kaldı ve maç fazlasına rağmen Liverpool'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Newcastle ise puanını 24'e yükseltti.
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