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Manchester City'de Agüero şov

Manchester City, Agüero'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City'de Agüero şov
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03 Şubat 2019 21:23
Premier League'in 25. haftasında Manchester City, taraftarı önünde Arsenal'i konuk etti. Liverpool'u takibine sürdüren Manchester City, 90 dakika sonunda Arsenal'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City'de Sergio Agüero hat-trick yaptı. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada, 44. dakikada ve 61. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Arsenal'in tek golünü ise 11. dakikada Laurent Koscielny attı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City, Premier League'de puanını 59'a çıkarırken, Arsenal 47 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki hafta deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Arsenal ise bir sonraki maçında deplasmanda Huddersfield Town ile karşılaşacak.





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