23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
0-015'
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-016'
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
0-016'
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-016'
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
0-016'
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
0-016'
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Manchester City'ye evinde Tottenham şoku!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

calendar 23 Ağustos 2025 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha attı.

Sezonun ilk iç saha maçını Tottenham karşısında oynayan Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, sahadan mağlup ayrıldı.


Manchester City taraftarları, ikinci goldeki hatasının ardından kaleci James Trafford'a tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde iki hafta sonunda 3 puanda kaldı. Tottenham ise iki maçta da kazanarak puanını 6 yaptı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Brighton ie deplasmanda karşılaşacak. Tottenham, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
