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Manchester City, Wirtz transferinden çekildi!

Manchester City'nin, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.

calendar 19 Mayıs 2025 19:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Wirtz transferinden çekildi!
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Manchester City, Bayer Leverkusen'de forma giyen Florian Wirtz'in transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.

TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER

ESPN'in haberine göre İngiliz kulübü, mali şartların uygun olmaması ve oyuncunun Bayern Münih'i tercih edeceğini düşünmeleri nedeniyle transferden vazgeçti.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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