Manchester City, Wirtz transferinden çekildi!

Manchester City, Bayer Leverkusen'de forma giyen Florian Wirtz'in transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.
TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER
ESPN'in haberine göre İngiliz kulübü, mali şartların uygun olmaması ve oyuncunun Bayern Münih'i tercih edeceğini düşünmeleri nedeniyle transferden vazgeçti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER
ESPN'in haberine göre İngiliz kulübü, mali şartların uygun olmaması ve oyuncunun Bayern Münih'i tercih edeceğini düşünmeleri nedeniyle transferden vazgeçti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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