Manchester City'nin Haaland'a teklifi belli oldu

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'nin Borussia Dortmundlu Erling Haaland için hazırladığı teklifin belirlendiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City'nin Haaland'a teklifi belli oldu
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12 Nisan 2022 19:29
Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Manchester City'nin, bu transfer için gözden çıkardığı ücretin belirlediği yazıldı.

İtalyan basının haberine göre; İngiliz ekibi, Haaland için 5 yıllık sözleşme düşünürken kulübü Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euro ücret sunan bir teklif paketi hazırladı.

Mali olarak en iyi şartların Manchester City tarafından sunulacağını bilen Erling Haaland'ın yine de henüz kararını vermediği ifade edildi.

Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol 6 asist kaydetti.
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