Manchester City - Manchester United: İlk 11'ler

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City - Manchester United: İlk 11'ler
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15 Aralık 2024 01:57
Son güncelleme 15 Aralık 2024 18:21
İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 16. haftasında Manchester City ve Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayımlanacak. Dev maçı Anthony Taylor yönetecek.

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İLK 11'LER

Manchester City'nin 11'i




Manchester United'ın 11'i



MANCHESTER CITY KAOSUN İÇİNDE

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, son 10 resmi maçında sadece 1 galibiyet aldı. Zirve yarışının uzağında kalmaya başlayan Manchester City, 27 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

AMORIM'İN İLK MAÇI

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United ise teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki ilk derbisine çıkacak. Ligin 13. sırasında yer alan Manchester United, Premier Lig'de 15 maçta 19 puan toplayabildi.

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