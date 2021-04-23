Manchester City, Kayky transferini açıkladı!

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Brezilya'dan transferi resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Manchester City, Kayky transferini açıkladı!
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23 Nisan 2021 17:54
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Manchester City, yeni transferini açıkladı.

İngiliz ekibi, Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen forvet oyuncusu Kayky'nin transferini resmen duyurdu.

Manchester City, Kayky için 12 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Kayky'nin 2021'in sonuna kadar Fluminense'de kalacağı ifade edildi. Brezilyalı oyuncu için ayrıca gelecek satışından Fluminense'ye %20 pay verileceği belirtildi.

Bu sezon Fluminense'de 9 maça çıkan Kayky, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



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