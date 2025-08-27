Manchester City, Galatasaray'dan takibe aldı: Arda Ünyay

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Arsenal yakın takibe aldı.
Haberde Arda'nın sağ bek pozisyonunda da forma giyebildiği belirtilirken önünde parlak bir kariyer olduğu aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Arda Ünyay, Galatasaray formasıyla bu sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika süre aldı. 500 bin euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
