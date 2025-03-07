Manchester City, Florian Wirtz için harekete geçti!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.



Manchester City, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz'i bu yaz kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.



İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR



Alman basınına göre Manchester City, 21 yaşındaki oyuncuyu 2026'da transfer etmeyi planlıyor. Ancak City, Wirtz'i şimdiden ikna etmeye çalışıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Bayer Leverkusen ile 38 maça çıkan Alman oyuncu, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi.









