Manchester City, Florian Wirtz için harekete geçti!

Manchester City, Bayer Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i bu yaz kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City, Florian Wirtz için harekete geçti!
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07 Mart 2025 16:10
Son güncelleme 07 Mart 2025 16:17

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.

Manchester City, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz'i bu yaz kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Alman basınına göre Manchester City, 21 yaşındaki oyuncuyu 2026'da transfer etmeyi planlıyor. Ancak City, Wirtz'i şimdiden ikna etmeye çalışıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen ile 38 maça çıkan Alman oyuncu, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi.

 


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