Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Manchester City, Portekizli yıldız Bernardo Silva ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'den Bernardo Silva kararı!
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05 Ağustos 2023 22:29
İngiliz devi Manchester City, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile mukavele uzatmaya hazırlanıyor. 

Barcelona ve Paris Saint Germian'in talip olduğu oyuncuyu elde tutmak isteyen Manchester City Portekizli yıldızla yakın zamanda masaya oturacak. 

Pep Guardiola'nın ana planları arasında olan Bernardo Silva'nın sözleşmesi 2025 yılında son buluyor. 


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