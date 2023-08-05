Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

İngiliz devi Manchester City, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva ile mukavele uzatmaya hazırlanıyor.
Barcelona ve Paris Saint Germian'in talip olduğu oyuncuyu elde tutmak isteyen Manchester City Portekizli yıldızla yakın zamanda masaya oturacak.
Pep Guardiola'nın ana planları arasında olan Bernardo Silva'nın sözleşmesi 2025 yılında son buluyor.
Barcelona ve Paris Saint Germian'in talip olduğu oyuncuyu elde tutmak isteyen Manchester City Portekizli yıldızla yakın zamanda masaya oturacak.
Pep Guardiola'nın ana planları arasında olan Bernardo Silva'nın sözleşmesi 2025 yılında son buluyor.