Manchester City'de veda ve transfer planı!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Manchester City, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.



İKİ ÖNEMLİ İSME VEDA



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, yaz transfer döneminde iki önemli ismi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Pep Guardiola'nın ekibinin yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva'nın ayrılıklarına izin verileceği yazıldı.



Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek Portekizli Bernardo Silva, bu sezon 38 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne ise bu sezon 4 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.



EN BÜYÜK TRANSFER HEDEFİ



Öte yandan Sky ise Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki büyük hedefini duyurdu. Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Real Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile ilgileniyor.



Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Real Madrid forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Camaving, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



