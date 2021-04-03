Manchester City adım adım şampiyonluğa!

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Leicester City, Manchester City'i konuk etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City, 74 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Leicester ise 56 puanla 3. sırada yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Leicester City ise West Ham deplasmanına gidecek.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City, 74 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Leicester ise 56 puanla 3. sırada yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Leicester City ise West Ham deplasmanına gidecek.