Malatyaspor'dan Tolga Zengin'e kanca

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love ile birlikte Antalya kampınının kadrosuna alınmayan Tolga Zengin'in ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Beşiktaş ile olan sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan tecrübeli kaleciye Süper Lig'den talip çıktı.İlk yarının flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tolga Zengin'e teklifte bulunduğu öğrenildi.Bu transferin olumlu ya da olumsuz olarak bir kaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.