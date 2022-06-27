TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

ARSLAN DEVAM ETMEK İSTİYOR AMA...

TETTEH VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ KONUSU...

ESKİHELLAÇ'IN GÖZÜ SÜPER LİG'DE

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'da kongre süreci geride kaldı ve başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi. Malatyaspor Başkanı Ayboğa ve yönetimini zorlu bir süreç bekliyor. Ekonomik problemlerin ve transfer tahtasının açık olup olmayacağı konusunun dışında yakın zamanda karar verilmesi gereken 3 önemli başlık Malatyaspor yönetiminin önünde duruyor.Geçen sezon takımdan ayrılan futbolcuların çokluğu sebebiyle son bölümde genç oyuncularla mücadele eden Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan'ın sözleşmesi devam ediyor. Cihat Arslan ile yönetim bu hafta içinde bir araya gelecek ve yol haritasını belirleyecek.Takımı ligde tutabilmek adına genç oyuncularla birlikte mücadele veren Cihat Arslan, sağlıklı bir ortam oluşması halinde görevine devam etmek istiyor. Deneyimli teknik adamın 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.Malatyaspor ile kontratındaki madde sebebiyle ödemesi yapılan tek futbolcu konumunda olan Benjamin Tetteh'e ilgi gösteren kulüpler var. Malatyaspor yönetimi; oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesi, kalması halinde ise daha disiplinli çalışmasını isteyecek.Öte yandan Beşiktaş, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın transferde ilgi gösterdiği Mustafa Eskihellaç da kongre süreci sonrasında verilecek kararı bekliyor. Futbolcu, kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi hedefliyor. Oyuncunun ilk tercihi Beşiktaş'ta forma giymek. Yakın zamanda temasların sıklaşacak. Mustafa, kulübü Malatyaspor'a para kazandırarak gitmek istiyor.