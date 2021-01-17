Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Malatyaspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Rizespor, 30. dakikada Milan Skoda'nın golüyle öne geçti. Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsızkuş, 46 ve 50. dakikalarda attığı gollerle takımını üstünlüğe taşıdı. 61'de Umut Bulut, 74'te Mustafa Eskihellaç, Malatyaspor'un diğer gollerini attı.



Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 24 puana yükselerek 5 hafta sonra kazandı. Rizespor 21 puanda kalırken, 3 puan hasreti ise 5 maça çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor -Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.



20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.



27. dakikada Michalak'ın ceza sahasına göndermek istediği top Hadebe'nin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.



30. dakikada konuk ekip öne geçti. Penaltıyı kullanan Skoda topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1



34. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melnjak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün vuruş yapan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlarla buluşturdu: 1-1



50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in sağından ağlara gitti: 2-1



61. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda topu kaleci Tarık Çetin'in solundan filelere gönderdi: 3-1



74. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Rakibinden çalımla sıyrılan Mustafa Eskihellaç, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in solundan filelerle buluşturdu: 4-1



88. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil



Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 46 Acquah), Wallace, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Ndayishimiye, Fofana (Dk. 46 Karim Hafez), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. Ahmet Ildız), Umut Bulut (Dk. 88 Zuqui)



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak (Dk. 80 Alberk Koç), Doğan Erdoğan (Dk. 62 Tunay Torun), Abdullah Durak, Donsah, Michalak (Dk. 80 Mithat Pala), Fernando (Dk. 62 Samudio), Skoda (Dk. 70 Kemal Rüzgar)



Goller: Dk. 30 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor). Dk. 46 ve 50 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 61 Umut Bulut, Dk. 74 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Melnjak, Dk. 44 Skoda (Çaykur Rizespor)



