Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 3, Altay 5 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 3, Altay 5 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ