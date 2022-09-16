Malatya'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Malatya'da gol sesi çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2022 22:14
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 3, Altay 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ