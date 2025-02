Mahmut İpekçioğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne odaklandı

Atıcılıkta bronz madalya sahibi 16 yaşındaki milli sporcu Mahmut İpekçioğlu, önce 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, ardından 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyor.



Estonya'nın başkenti Tallinn'de 9-15 Şubat'ta düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda, 16 Yaş Altı Trio Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca Takım'ında yer alan ve bronz madalya kazanan Mahmut İpekçioğlu, ara vermeden memleketi Şanlıurfa'da antrenmanlarına devam ediyor.



Çalışmalarını İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren İpekçioğlu'nun ilk hedefinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali var.



Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nden altın madalya ile dönmeyi hedefleyen İpekçioğlu ardından 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olarak kürsünün zirvesinde yer almak istiyor.



İpekçioğlu, AA muhabirine, 12 yaşında basketbolla başladığı spor hayatına 3 yıl önce bir atıcılık antrenörüyle tanıştıktan sonra bu branşa yöneldiğini söyledi.



Sıkı eğitim sayesinde Türkiye'de çeşitli turnuvalarda şampiyonluklar elde ettiğini belirten İpekçioğlu, "Hedefim her zaman İstiklal Marşı'nı dünyanın her yerinde okutmak. Türk bayrağını gururla dalgalandırmak." dedi.



- "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"



İlk hedefi olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne sıkı bir şekilde çalıştığını ifade eden İpekçioğlu, şöyle devam etti:



"Çok hızlı ilerleyeceğimi hiç düşünmüyordum. Buralara gelmeyi hiç hayal etmiyordum. Derece elde eden sporcuları gördüm. Çalışarak her şeyin başarılabileceğini fark ettim. Ben de azimli çalışarak buralara geldim. Hedefim daha da yükseklerde olimpiyat şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.



İpekçioğlu, Yusuf Dikeç'in atıcılığın markası haline geldiğini, onu örnek almaya çalıştığını sözlerine ekledi.



Antrenör Hanifi Fazlı Soysal ise İpekçioğlu'nun çok gayretli ve azimli olduğunu aktardı.



Hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getiren Soysal, "Mahmut gün geçtikçe daha çok azim gösterdi ve ilk yarışmasında dördüncü oldu. Ondan sonrasında hep madalyayla döndük. İlk yılında Türkiye olimpiyat sporcularına girdi. İnşallah hedefimiz olimpiyatlar." şeklinde konuştu.