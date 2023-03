Mahkemede kan donduran ifadeler!

"Hala katı gıda yiyemiyorum"

"46 gün yoğun bakımda kaldım"

İşaret fişeğini atan sanık özür diledi

Tanıklar ifade verdi

Ara karar

Davanın geçmişi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçının tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atarak taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin de aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.E, bazı tutuksuz sanıklar, müşteki Mehmet Çakır ile taraf avukatları hazır bulundu.Tribünden atılan fişekle yaralanan müşteki Mehmet Çakır, duruşmada verdiği ifadede, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya, arkadaşlarıyla gittiğini belirtti.Göztepe taraftarı olduğunu, 30 yıldır maçlara gittiğini anlatan Çakır, "Maç normal başladı. 19. dakikada, üzerime ne geldiğini anlamadım. Sıcaklık hissettim. Sol elimle yüzüme gelen şeyi çektim. Beni o kurtardı. Buradaki herkes dua etsin, ölebilirdim de. Gelen her neyse alev almıştı." ifadelerini kullandı.Tedavi sürecinin sürdüğünü belirten Çakır, "Çenem kırık, dudağımda ve birçok yerde his yok. Doktorum 6 ay tedavi süreci olacağını söyledi. 9 diş alt ve üst damak neredeyse yok. Hala beslenemiyorum. Katı gıda yiyemiyorum. Vücudumda üçüncü derece yanık var. Elime parça yapıldı. İki büyük operasyon geçirdim. İlk operasyonda sabah saat 08.00'de girip ertesi gün 05.00'te çıktım." diye konuştu.Mahkemede bulunanlara sarılı elini gösteren Çakır, "Hala elimi kurtarmak için uğraşıyoruz. Mücadele ediyorum. Bu el, bu hale gelmese ben ifade veriyor olamazdım. Elimle tutup, yüzüme gelen şeyi çıkardım. Onu tutup çıkarmasan akciğerlerim iflas ederdi." dedi.Kendisinin yanı sıra ailesinin de olaylardan etkilendiğini anlatan Çakır, şunları söyledi:"46 gün yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımda sabahları acıyla uyanıyordum. İşime gidemiyorum. Ağabeyim de beni tedaviye götürmek için işsiz kaldı. Kontrollere birlikte gidiyoruz. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Şikayetçiyim. 12 Ocak'ta taburcu oldum. Her şey bitmiş gibi gösterildi. Ben çıktıktan sonra arayan soran olmadı. Benim tek sosyal hayatım hastanede tedavi olmak. Belki çenem kaynamayacak, ikinci operasyon yapılacak. Akciğerimin ne kadar zarar gördüğünü hala bilmiyoruz."Tutuklu sanık F.E, yaralama kastının olmadığını öne sürerek en başından beri pişman olduğunu söyledi.Vicdanını rahatlatmak için mektup yazarak Mehmet Çakır'dan özür dilediğini ifade eden F.E, "Hiçbir şekilde kastım yoktur. Mehmet Çakır Bey'den bir kez de burada özür diliyorum." dedi.Altay taraftarlarından A.O, duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi. A.O, meşalelerin stada nasıl sokulduğunu bilmediğini kaydederek, "Maçın 35. dakikasında İzmir Marşı'nı seslendirecektik. Koreografi yapmadık. Pankartlardan haberimiz vardı. Alsancak Stadı'ndan alıp otobüsle stada götürdük. Otobüse kim bıraktı bilmiyorum. İşaret fişeğinden haberim yoktu." ifadelerini kullandı.Tutuksuz yargılanan Altay taraftarlarından D.D'nin berber dükkanında çalışan M.K'nin de ifadesi alındı. Patronu D.D'nin isteği üzerine sis bombası, meşale ve torpil gibi malzemeler aldığını anlatan M.K, ancak aldıklarının arasında işaret fişeği bulunmadığını söyledi.Mahkeme heyeti, F.E'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.Sanıklar hakkında uygulanan "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" tedbirlerinin de devamına hükmeden heyet, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden F.E, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve Mehmet Çakır yaralanmıştı. Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmış, daha sonra 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede sanık F.E'nin işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hapsi istenmişti.Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.Davanın dün yapılan ilk duruşmasında F.E'nin de aralarında olduğu bir kısım sanıklar ifade vermişti.Maça gelirken otobüste bulduğu ve "meşale" sandığı fişeği üzerinde saklayarak stada girdiğini söyleyen F.E, "Göbeğime sakladığım meşaleyi çıkarıp ipini çektim. Bir anda elimden kaydı. Ne olduğunu anlamadım. Ambulans sahaya girdiğinde birinin yaralandığını anladım. Sivil hayatımda sağlıkçı olarak çalışıyorum. Birini yaralamak gibi amacım olmaz. Fişeği meşale olarak biliyordum. Başından beri hiç yalan söylemedim. Çok pişmanım ve Mehmet Çakır'dan özür dilemek isterim." ifadelerini kullanmıştı.